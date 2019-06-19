Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпораций

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Счетная палата РФ готовит комплексные проверки ряда госкорпораций, включая проверки качества их корпоративного управления и системы бонусов, заявил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.

"Мы с вашей помощью изменили закон о Счетной палате, который теперь позволяет нам более полно смотреть на работу государственных корпораций. И мы впервые сейчас готовим комплексные проверки ряда государственных корпораций по выполнению их стратегических задач, kpi, которые им ставит правительство, качества корпоративного управления и всех процедур внутри этих корпораций, системы государственных закупок, системы вознаграждений и бонусов", - сказал Кудрин.

"Это государственные активы, их эффективность серьезно влияет на экономический рост и на судьбу целых отраслей", - добавил он.

В марте 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий Счетной палаты, который позволяет ведомству проверять использование бюджетных средств не только в головных компаниях государственных корпораций, но и в дочерних компаниях любого уровня. Кудрин отметил, что также законопроект позволяет проверять средства, проходящие через регионы и на муниципальном уровне. По его данным, ежегодный объем субсидий, которые проходят через дочерние структуры госкомпаний, составляет около 800 млрд рублей.

Кудрин уточнял, что ведомство не будет выходить на проверки "дочек" госкомпаний "широким фронтом", а будет использовать эту возможность только в тех случаях, когда видит признаки каких-либо нарушений.