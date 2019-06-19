Комитет Госдумы одобрил участие НПФ с акционерами-госкорпорациями в системе страхования

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность участия в системе гарантирования прав застрахованных лиц негосударственных пенсионных фондов (НПФ), акционерами которых являются юрлица, созданные в форме государственной корпорации. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 25 июня.

Сейчас законодательством установлены требования к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц НПФ. Так, участником системы гарантирования прав застрахованных лиц признается НПФ, если его акционерами являются физические лица или юридические лица, созданные в форме хозяйственного общества. Каких-либо ограничений в отношении лиц, которые могут быть акционерами НПФ, не устанавливается, при этом юрлица других организационно-правовых форм не могут быть акционерами НПФ.

Законопроект устраняет этот пробел и предусматривает возможность участия в системе гарантирования прав застрахованных лиц НПФ, акционерами которых являются юридические лица, созданные в форме не только хозяйственных обществ, но и государственной корпорации.

"Деятельность госкорпораций носит специальный характер, установленный федеральными законами о создании указанных юридических лиц, направленная на решение важных государственных задач в различных областях общественной жизни, и в значительной степени контролируется органами государственной власти, в том числе посредством участия федеральных госслужащих в их органах управления. Предлагаемое законопроектом изменение будет способствовать сбалансированному развитию системы гарантирования прав застрахованных лиц и окажет положительное влияние на развитие негосударственного пенсионного страхования", - считают авторы законопроекта.

"У нас по факту уже Ростех является учредителем НПФ, при этом никаких вопросов к Ростеху нет с точки зрения солидности компании. Все разговоры о том, что это первый шаг к национализации НПФ - они не соответствуют действительности. У Сбербанка есть свой НПФ, у "Газпрома", у РЖД, у многих, и никто в данном случае не говорит о национализации", - подчеркнул Аксаков.