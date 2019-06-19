Ростех рассчитывает производить свои газовые турбины на мощностях "Силовых машин"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" планирует разместить серийное производство собственных газовых турбин большой мощности - ГТД-110М на площадях "Силовых машин", сообщил ТАСС замглавы госкорпорации Дмитрий Леликов.

"Мы ждем, что "Силовые машины" также включатся в эту работу после завершения испытаний, когда встанет вопрос серийного производства наших турбин. Мощности "ОДК-Сатурн" позволяют производить всего две турбины такого класса в год. У "Силовых машин" производственные мощности заметно выше", - сказал он.

Замглавы Ростеха отметил, что испытания ГТД-110М вернулись в рабочую фазу. "Мы рассчитываем в этом году получить результат и не намерены останавливаться", - добавил Леликов.

Представитель компании "Силовые машины", в свою очередь, сообщил ТАСС, что "Силовые машины" анализируют возможность размещения на своих площадях серийного производства газовой турбины большой мощности Ростеха - ГТД-110М. Окончательное решение будет принято после проведения экспертизы проекта.

"Идет рабочее обсуждение данного вопроса. Мы анализируем проект ГТД-110М на предмет возможности серийного производства турбин на производственных мощностях "Силовых машин". Окончательная оценка возможности использования производственных мощностей будет возможна только после проведения технической и технологической экспертизы проекта", - сказал собеседник агентства, отметив, что о подробностях пока говорить преждевременно.

Работы в этом направлении между компанией "Силовые машины" и "ОДК" (входит в Ростех) организовываются при активном содействии Министерства промышленности и торговли РФ.

Параллельные проекты Ростеха и "Силмаша"

В России пока нет собственного производства газовых турбин большой мощности. Разработка собственной турбины большой мощности в России велась еще с советских времен, но без особых успехов. В 2013 г. процесс получил новое развитие, когда предприятие "ОДК-Сатурн" подписало инвестиционное соглашение с Роснано и "Интер РАО" по созданию турбины нового поколения - ГТД-110М. Планировалось, что реализация проекта завершится в 2017 г., однако испытания затянулись, а в 2018 г. и вовсе были остановлены из-за аварии, случившейся в ходе тестов. Однако, Ростех не стал закрывать проект ГТД-110М и в 2019 г. возобновил испытания турбины.

В то же время владелец и глава совета директоров машиностроительного холдинга "Силовые машины" Алексей Мордашов в конце апреля 2018 г. внес в Минэнерго России предложения по поддержке производства газовых турбин 65 и 170 МВт. Предполагается, что на эти цели потребуется 15 млрд руб., половина из которых - бюджетное финансирование.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил ТАСС, что российская газовая турбина большой мощности должна быть готова к 2021 году.

Поддержка проектов

Замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков ранее сообщал ТАСС, что министерство поддерживает реализацию параллельных проектов, а консолидация нескольких инициатив реализуется под конкретные задачи - так называемую программу ДПМ-2, новые объекты и развитие крупнотоннажного СПГ, где турбины большой мощности используются в качестве приводов на заводах сжижения природного газа.

"Силовые машины", как и мы, пытаются создать свою технологию производства газовых турбин. При этом государство одинаково поддерживает усилия как Ростеха, так и "Силовых машин". Говорить о преференциях для какой-то одной из сторон некорректно", - сказал Леликов.

Топ-менеджер Ростеха добавил, что ГТД-110М по-прежнему очень ждут на рынке, так как она существенно дешевле зарубежных аналогов. "Да, есть сложности, которые объяснимы - это первый наш собственный опыт создания оборудования такого уровня "с нуля". Знаете, ракета Илона Маска тоже полетела не сразу, как не сразу был успех и у многих других разработок в мировой практике. Мы знаем об авариях ракеты-носителя Falcon и первых беспилотных автомобилей Google, но они никого не остановили", - отметил ТАСС Леликов.