Госдума уточнила в I чтении применение налоговых преференций для резидентов ТОР

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в I чтении законопроект, предлагающий не учитывать доходы от колебания курсов валют в прибыли резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и резидентов Свободного порта Владивосток (СПВ) при расчете льгот по налогу на прибыль организаций. Документ был инициирован правительством РФ.

Сейчас установлено ограничение, согласно которому применение налоговых преференций в виде пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль, предусмотренных для резидентов ТОР и СПВ, возможно только при соблюдении ряда условий, в частности когда доходы от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности соответственно на территории ТОР либо СПВ, составляют не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

При этом под влиянием волатильности рынка, существенных колебаний курса валют у налогоплательщиков по итогам налогового периода могут формироваться существенные внереализационные доходы в виде положительных курсовых разниц по валютным обязательствам, остаткам валютных средств, а также от операций хеджирования ценовых и валютных рисков. Вследствие этого организации, являющиеся резидентами ТОР и СПВ, могут лишиться права применения предусмотренных для них преференций.

Во избежание случаев неоправданного лишения налогоплательщиков, имеющих статус резидента ТОР и СПВ, права на применение налоговых преференций, предлагается внести изменения, исключающие положительные курсовые разницы из расчета доли 90% доходов, полученных от деятельности, осуществляемой при исполнении инвестиционных соглашений соответственно на территории ТОР либо СПВ. Аналогичный механизм действует для участников инвестиционных проектов Калининградской области.

Законопроект также исключает курсовые разницы из расчета прибыли от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности ТОР и СПВ, декларирование которой будет являться началом льготного исчисления срока для применения пониженных ставок по налогу на прибыль организаций. "Изменения направлены на совершенствование механизмов предоставления налоговых преференций для резидентов ТОР и СПВ. Кроме того, данные предложения направлены на расширение числа резидентов режимов ТОР и СПВ, привлечение дополнительных инвестиционных потоков, направленных в развитие Дальнего Востока и экономики РФ", - отмечается в пояснительной записке.