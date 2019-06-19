Дума в I чтении одобрила право ЦБ согласовывать компании, не возвращающие валютную выручку

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет Банк России полномочиями согласовывать список находящихся под санкциями компаний, которые освобождаются от штрафов за нерепатриацию валютной выручки. Документ был инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолием Аксаковым.

Согласно действующему законодательству о валютном регулировании, компании-экспортеры, находящиеся под западными санкциями, освобождаются от обязанности возвращать валютную выручку в РФ. Данная норма была принята Госдумой в июле 2018 года. Для того, чтобы воспользоваться данным правом, компания должна быть включена в специальный перечень резидентов, который утверждает ФНС по согласованию с Минфином.

"Вместе с тем объем валютной выручки резидентов, в отношении которых вводятся ограничительные меры, составляет значительную долю в общем объеме валютной выручки, возвращаемой в РФ. В целях исключения негативного влияния на финансовый рынок и стабильность внутреннего валютного рынка законопроектом предлагается наделить Банк России полномочиями по согласованию указанного перечня", - говорится в пояснительной записке к документу.