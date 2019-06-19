Реконструкция внутреннего терминала аэропорта Уфы завершится до 1 декабря

УФА, 19 июня. /ТАСС/. Реконструкция терминала внутренних линий аэропорта Уфы завершится до 1 декабря и повысит пропускную способность воздушной гавани вдвое. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству.

"[Председатель госкомитета] Тимур Мухаметьянов поставил задачу обеспечить строительную готовность комплекса нового здания и прилегающей территории в полном объеме до 1 декабря текущего года, принять все необходимые меры для скорейшего его ввода в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, после реконструкции повысится пропускная способность внутреннего терминала вдвое - с 600 до 1,2 тыс. пассажиров в час и 4 млн пассажиров в год.

Ранее стоимость реконструкции оценивалась в 500 млн рублей. Пассажирские перевозки аэропорта Уфы в 2018 году достигли рекордных 3,2 млн пассажиров, рост к уровню предыдущего года составил 15,2%. В этом году власти республики намерены довести число обслуживаемых пассажиров до 5,2 млн в год.

К саммитам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в 2015 году Уфе был построен новый международный терминал аэропорта площадью 17 тыс. кв. м, его запуск позволил увеличить пропускную способность на международных направлениях в четыре раза - с 200 до 800 пассажиров в час. Строительство обошлось в 1,6 млрд рублей.

Международный аэропорт Уфы - современный авиационный комплекс, способный принимать воздушные суда всех типов. Это первый региональный аэропорт России, подтвердивший соответствие производственным стандартам ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations). Услугами аэропорта пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний.