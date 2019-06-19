Суд отклонил кассацию Украины по делу о потере активов "Татнефти" на более чем $100 млн

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение о взыскании с Украины долга российской компании "Татнефть" на сумму $112 млн плюс процентов после потери активов, которые на момент подачи иска в сумме оценивались в $144 млн, передает корреспондент ТАСС с заседания суда.

"Решение арбитражного суда Ставропольского края оставить в силе, кассационные жалобы без удовлетворения", - сказал судья

Арбитражный суд Ставропольского края в феврале постановил привести в исполнение решение Международного коммерческого арбитража по иску "Татнефти".

Представляющий интересы Украины адвокат Олег Колотилов заявил, что Украина обжалует в Верховном суде РФ решение о взыскании с нее долга.

"[Планируем] обжаловать в Верховном суде РФ, как в суде высшей инстанции", - сказал он.