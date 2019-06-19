"АвтоВАЗ" начал выпуск LADA XRay Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией

"АвтоВАЗ" приступил к производству автомобиля LADA XRay Cross, который стал первой машиной марки с бесступенчатой автоматической трансмиссией. Об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что авто получит коробку передач компании Jatco, которая уже несколько лет используется на некоторых моделях альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Как уточняют в компании, благодаря двухступенчатому редукторному сектору трансмиссию удалось сделать компактнее и на 13% легче. Этот тип трансмиссии дает возможность имитировать ручной режим переключения передач, что облегчает торможение двигателем, движение в гору, обгоны, буксирование прицепа, а также повышает акустический комфорт в салоне авто.

Новая трансмиссия устанавливается в паре с двигателем HR-16 объемом 1,6 литра.

Информация о начале продаж, ценах и комплектациях станет известна позднее.