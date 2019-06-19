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В Сбербанке считают, что ущерб от кибератак в РФ в 2019 году может достичь 1,8 трлн рублей

При этом, по данным банка, потери мировой экономики могут увеличиться до $2,5 трлн

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Потери российской экономики от кибератак в 2019 году могут составить 1,6-1,8 трлн рублей. Такую оценку озвучил журналистам зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Что касается прогнозов по убытку экономики России, то эти убытки мы понимаем. Мы считаем, что это примерно 1,6-1,8 трлн рублей, которые, в принципе, с большой вероятностью, мы может потерять по итогам 2019 года", - сказал он.

При этом в исследовании Сбербанка говорится, что потери мировой экономики в 2019 году могут увеличиться до $2,5 трлн.

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