"Ъ": российское вино могут выделить в меню ресторанов

ТАСС, 20 июня. Вице-премьер Алексей Гордеев поручил проработать вопрос о выделении российских вин и их размещении перед другими видами алкоголя в меню ресторанов. Об этом в четверг сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на копию протокола совещания о развитии российского виноделия, подлинность которого подтвердила представитель вице-премьера.

По данным издания, новую меру предлагается внести в постановление правительства от 15 августа 1997 года "Об утверждении правил оказания услуг общественного питания". В свою очередь, Роспотребнадзор, Минсельхоз, Минфин, Минпромторг и МЭР до 18 июля должны представить вице-премьеру отчет о целесообразности подобных требований.

В Минсельхозе отметили, что заинтересованы в подобных нововведениях и готовы проработать вопрос с другими ведомствами и общественными организациями.

Как сообщил изданию президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, некоторые рестораны действительно выделяют местные вина в меню, однако делают это по договоренности с производителями. Он отметил, что закрепление нового требования на федеральном уровне позволит преодолеть предубеждения россиян о качестве национальных вин.