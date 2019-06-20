Источник: Россия доразмещает евробонды в долларах с погашением в 2029 и 2035 годах

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минфин РФ доразмещает долларовые евробонды с погашением в 2029 и 2035 годах, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

"Минфин РФ доразмещает долларовые евробонды с погашением в 2029 и 2035 году. Ориентир доходности по бумагам составляет 4-4,5%", - отметил собеседник агентства.

Ранее глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский заявлял, что второе размещение евробондов в этом году возможно только на лучших условиях, чем в предыдущем выпуске.

Минфин РФ 21 марта разместил еврооблигации на $3 млрд с погашением в марте 2035 года и доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на €750 млн.