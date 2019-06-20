Хабаровские власти предложили начать строительство второго моста через Амур в 2020 году

ХАБАРОВСК, 20 июня. /ТАСС/. Хабаровский край и Дальневосточная железная дорога обратились в правительство РФ с предложением реализовать проекты строительства второго моста через Амур у Комсомольска-на-Амуре и тоннеля на Дальневосточной железной дороге с 2020 по 2023 год. Об этом сегодня сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Валерий Немытов.

"Правительством края, ДВЖД направлено предложение в правительство РФ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Минтранс России, Минвостокразвития о включении в инвестиционную программу проектов строительства второго моста через реку Амур в Комсомольске-на-Амуре, второго нового Кузнецовского тоннеля и развития инфраструктуры общего пользования на участке Ванино - Советская Гавань не с 2025 года, а с 2020 года", - сказал Немытов на заседании совета при губернаторе Хабаровского края по поддержке экспорта.

Он отметил, что это необходимо для того, чтобы к 2023 году получить необходимые провозные мощности железнодорожной инфраструктуры. С реализацией ряда крупных проектов по строительству терминалов по перевалке угля, сжиженных углеводородных газов грузооборот морского порта Ванино - основного экспортного транспортно-логистического центра Хабаровского края - должен существенно вырасти. При этом именно провозные способности железной дороги, отметил Немытов, являются лимитирующим фактором для реализации стивидорных проектов. Модернизация железнодорожной инфраструктуры является также одной из определяющих мер развития экспорта в регионе, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

РЖД сейчас реализует инвестиционную программу развития Восточного полигона (Транссиба и БАМа), предусмотрены электрификация участка Волочаевка-II - Комсомольск-на-Амуре - Ванино со строительством второго главного пути на участке Комсомольск-на-Амуре - Ванино. Выполнение этих мероприятий позволит увеличить провозную способность с 37 млн т в 2019 году до 76 млн т к 2025 году.

"Однако остается дефицит провозных возможностей в 24 - 34 млн т к 2025 году. Для решения этого вопроса и обратились к правительству РФ и ведомствам. <...> Реализация этих [строительство вторых моста и тоннеля] и других мероприятий увеличит провозную способность в направлении морских портов Ванино, Советская Гавань до требуемых 110 млн т в год и снимет логистические ограничения для экспорта", - подчеркнул Немытов.

У Комсомольска-на-Амуре есть мост через Амур с железнодорожным и автомобильным движением. Кузнецовский тоннель расположен в крае на подъеме на Кузнецовский перевал, пересекает горный хребет Сихотэ-Алинь.