ФАС установила нарушения в действиях сотрудников "Аэрофлота" на Колыме

ТАСС, 20 июня. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Магаданской области на заседании по делу о завышении цен на услуги воздушной перевозки грузов и почты группой лиц "Аэрофлота" (группа лиц - "Аэрофлот" и дочерняя компания "Россия") приняло заключение об обстоятельствах, сообщили ТАСС в ведомстве.

Комиссия УФАС возбудила дело после рассмотрения заявления бывшего главы региона Владимира Печеного об увеличении группой лиц "Аэрофлота" авиатарифа на перевозку грузов до 345 рублей за 1 кг в апреле 2018 года. Заключение об обстоятельствах принимается перед окончанием рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства при установлении в действиях или бездействии ответчика нарушения.

"Следующее заседание назначено на 10 июля в связи с принятием заключения об обстоятельствах", - сказал собеседник агентства, не уточнив данных о нарушениях.

Авиаперевозки являются единственно возможным способом доставки грузов в труднодоступные районы, к которым относится Магаданская область.