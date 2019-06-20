В Банке Англии заявили, что криптовалюта Facebook может вызвать вопросы в нормативном поле

ТАСС, 20 июня. Планы компании Facebook по выпуску в обращение собственной криптовалюты Libra могут столкнуться с вопросами в нормативной сфере. Такое мнение в четверг на финансовой конференции в Брюсселе выразил заместитель управляющего Банка Англии Сэм Вудс, слова которого приводит агентство Reuters.

"Очевидно, что подобная инициатива может встретиться с важными вопросами в нормативной сфере", - заявил Вудс, отметив, что регуляторам придется хорошо подумать о наилучшем способе трактования этого нового класса активов.

Во вторник в блоге Facebook появилась информация о том, что фирма запустит в обращение Libra в 2020 году.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal проинформировала, что ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены вложить по $10 млн в создание консорциума, который "будет управлять криптовалютой", создаваемой Facebook.

Многие пользователи соцсети давно ожидают выхода компании на рынок финансовых услуг. В 2014 году Facebook наняла бывшего президента международной платежной системы PayPal Дэвида Маркуса, который возглавил отдел по разработке блокчейн-технологий.