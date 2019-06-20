Аэропорт Йошкар-Олы восстановит свою работу и примет первый рейс из Москвы 8 июля

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Аэропорт Йошкар-Олы 8 июля возобновит работу после ремонта, первый рейс прибудет из Москвы. В дальнейшем география рейсов будет расширена, сообщили сегодня в пресс-службе правительства Республики Марий Эл.

С 1 января 2016 года аэропорт Йошкар-Олы перестал принимать и отправлять самолеты из-за отсутствия перевозчиков, желающих выполнять рейсы. В сентябре 2017 года власти Марий Эл приступили к процессу выполнения требований, предъявляемых к аэропортам федерального значения, чтобы возобновить авиасообщение.

"Уже 8 июля люди, которые планируют визиты в Москву, смогут вернуться домой первым рейсом в 21:50. А 9 июля в 6:15 вылетит самолет из Йошкар-Олы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для открытия авиасообщения с Москвой из резервного фонда правительства республики было выделено 12 млн рублей на ремонт взлетно-посадочной полосы.

Расписание авиарейсов подобрано с учетом пожеланий пассажиров, в том числе совершающих служебные командировки. Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев отметил, что география рейсов в дальнейшем будет расширена, в основном на южные направления. Планируется изучить спрос пассажиров, после чего будет принято решение о дополнительных направлениях.