Президент Татарстана поручил увеличить чистую прибыль банка "Ак Барс" почти вдвое

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Чистую прибыль банка "Ак Барс" (Татарстан) в 2019 году необходимо довести до 5 млрд рублей, то есть, увеличить почти в два раза. Такое поручение дал в четверг на годовом собрании акционеров банка президент Татарстана Рустам Минниханов.

Чистая прибыль банка "Ак Барс" по РСБУ в 2018 году составила 2,71 млрд рублей.

"Основная задача на 2019 год - выйти на цифру 5 млрд рублей чистой прибыли", - сказал он.

По словам Минниханова, в последние три года банк "Ак Барс" "показывает стабильный рост финансовых результатов, сейчас важно сохранять позитивную динамику".

"Банк должен оставаться эффективным и надежным, необходимо работать над снижением операционных издержек, это резерв для повышения прибыли. За прошлый год отношение расходов банка к доходам составило 65%, надо снизить этот показатель в текущем году на 10 процентных пунктов за счет внедрения лучших практик оптимизации процессов, в том числе, на основе искусственного интеллекта, а также эффективной мотивации и обучению сотрудников", - подчеркнул глава региона.

Контроль над банком - у правительства Татарстана с участием менеджмента АО "Связьинвестнефтехим". "Ак Барс" входит в 20 крупнейших российских кредитных организаций по величине собственных средств и в тридцатку по величине активов. "Ак Барс" работает в пяти федеральных округах РФ, его сеть объединяет более 250 отделений. На банк приходится около 15% вкладов населения Татарстана.