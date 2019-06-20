Посол Белоруссии: Москве и Минску необходимо создать общий аграрный рынок

"Считаю, для меня в этом сомнений нет, пора не декларативно, реально объединять усилия в борьбе за качество продукции, создавать общий аграрный рынок Союзного государства и выстраивать совместную аграрную политику на рынках третьих стран", - заявил Семашко в интервью ТАСС. Посол также подчеркнул, что в Белоруссии хорошо понимают значимость отношений с Россией, но отстаивают "равные условия для субъектов хозяйствования, что выгодно и белорусским, и российским потребителям их продукции, и, в конечном итоге, государственным бюджетам". "Именно в этом видим основную цель интеграции", - отметил посол.

Касаясь темы ограничительных мер Россельхознадзора в отношении некоторых белорусских предприятий, Семашко отметил, что, по его мнению, "происходит недобросовестное предвзятое вытеснение наших производителей с российского рынка". "К примеру, поставки нашей "молочки" в 2018 году по отношению к 2017 году сократились на 18,7%, на 365 млн долларов. По состоянию на 17 июня действуют ограничительные меры в отношении 62 молокоперерабатывающих предприятий, 10 мясокомбинатов и 30 частных мясоперерабатывающих предприятий", - сказал посол.

Россельхознадзор вводил запрет на поставки в РФ некоторых видов белорусского молока и сырья. В этой связи указывается на небезопасность такой продукции, а также на реэкспорт, когда под видом белорусских в РФ поставлялись товары из стран, подпадающих под продовольственное эмбарго.