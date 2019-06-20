Курс евро опустился ниже 71 рубля

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,83% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 70,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз курс евро находился ниже 71 рубля 6 апреля 2018 года.

Курс доллара по состоянию на 18:47 мск опустился на 1,31%, до 62,95 рубля.

Рубль укрепляется на фоне роста цены нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 4,22% и составила $64,43 за баррель.