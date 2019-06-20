Источники: дифференциация тарифов ФСК вдвое увеличит стоимость электроэнергии для бизнеса

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Инициатива Минэнерго и "Россетей" о выравнивании тарифов на передачу электроэнергии по магистральным сетям с тарифами распределительных сетей приведет к резкому росту платежей за электроэнергию для крупных промышленных потребителей и обойдется им в миллиарды дополнительных расходов. Об этом сообщили ТАСС источники, знакомые с итогами заседания Бюро правления РСПП 19 июня.

Одним из вопросов, включенных в повестку заседания, стала инициатива Минэнерго и "Россетей" о повышении тарифа на передачу электроэнергии по магистральным сетям, находящимся под управлением ФСК ЕЭС, для создания равных условий ведения бизнеса как для крупных предпринимателей, так и для малых и средних. "Россети" отмечали, что доля сетевой составляющей в конечной цене на электрическую энергию у потребителей ФСК ЕЭС составляет 15%, в то время как у потребителей территориальной сетевой организации, подключенных к распределительным сетям, - 42% из-за того, что в тариф ФСК ЕЭС не включены надбавки, которые платят промышленные потребители для снижения нагрузки на население и объекты социальной сферы (перекрестное субсидирование).

"Представители бизнеса высказывались против любых форм перекрестного субсидирования. По оценкам, в результате инициативы "Россетей" тариф прямых потребителей ФСК будет увеличен за 5 лет с 32 копеек за кВт.ч, до 70 копеек за кВт.ч", - сказал источник.

Другой источник, знакомый с позицией крупного бизнеса, сообщил, что в результате реализации этой инициативы, а также введения платы за резерв мощности дополнительная нагрузка на промышленные предприятия составит около 140 млрд рублей в год.

Представитель одной из компаний, входящей в "Сообщество потребителей энергии", отметил ТАСС, что дифференциация тарифов ФСК не поможет в решении проблем перекрестного субсидирования, а только переложит ее на плечи крупных промышленных потребителей.

"Минэнерго ошибочно понимает под "равномерностью" распределение "перекрестки" пропорционально физическому потреблению, это приведет к завышению доли перекрестки в тарифе для крупных потребителей. Проблема тарифов "Россетей" - это следствие неравномерного распределения перекрестного субсидирования внутри МРСК по уровням напряжения", - сказал собеседник.

Повышение эффективности

Ранее о необходимости повышать эффективность работы дочерних и зависимых обществ "Россетей" вместо повышения тарифов для определенной категории потребителей высказался и глава ФАС Игорь Артемьев в письме, направленном на имя вице-премьера Дмитрия Козака. В частности, Артемьев предлагал "Россетям" обратить внимание на загрузку имеющихся сетевых мощностей, исполнение инвестиционных программ, сокращение объемов потерь в сетях.

Замглавы ФАС Виталий Королев сообщал журналистам, что считает более сбалансированными реализованные за последние четыре года меры в сфере тарифного регулирования, которые заключались в поэтапном изменении тарифов ФСК ЕЭС темпом выше тарифов распределительного сетевого комплекса.

Источник, знакомый с итогами заседания, сообщил, что в целом члены Бюро Правления РСПП в рамках заседания 19 июня не поддержали инициативы Минэнерго и "Россетей", признав, что они носят "заплаточный" и несистемный характер. По итогам заседания было принято решение провести отдельное совещание по вопросам дифференциации тарифов с привлечением региональных властей и общественности.

Представители ФАС и Минэнерго отказались от официальных комментариев по итогам обсуждения инициативы "Россетей" по дифференциации тарифов ФСК ЕЭС. В Минэнерго отказ мотивировали тем, что свою позицию по данному вопросу ведомство уже высказывало ранее.

Ранее представитель пресс-службы Минэнерго сообщил ТАСС, что ведомство в целом поддерживает инициативу группы "Россети" о повышении тарифа на передачу электроэнергии по магистральным сетям.