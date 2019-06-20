Саммит ЕС поручил ЕК подготовить точечные меры против Турции из-за ее действий в ИЭЗ Кипра

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить точечные меры в отношении Турции из-за ее незаконных действий в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Об этом говорится в заявлении проходящего в четверг в Брюсселе саммита ЕС.

"Европейский совет подчеркивает серьезное непосредственное негативное воздействие, которое такие незаконные действия оказывают на весь спектр отношений между ЕС и Турцией. Европейский совет призывает Турцию проявлять сдержанность, уважать суверенные права Кипра и воздерживаться от любых подобных действий. Европейский совет одобрил поручение Еврокомиссии и внешнеполитической службе ЕС безотлагательно представить варианты соответствующих мер, включая точечные меры", - отмечается в нем.

Лидеры ЕС подчеркнули, что серьезно озабочены действиями Турции. "Евросовет сожалеет о том, что Анкара до сих пор не ответила на неоднократные призывы ЕС прекратить эту деятельность, - говорится в заявлении. - ЕС будет продолжать внимательно следить за развитием событий и готов реагировать адекватно и в полной солидарности с Кипром".

Позиция Турции

На шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд кубометров. Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила в район буровое судно "Фатих". Турция заявляет, что бурение продлится в течение четырех месяцев - до 3 сентября. В четверг Турция собирается направить в данный район второе буровое судно в сопровождении военных кораблей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил. 10 июня власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна "Фатих". Всего под угрозой ареста находятся 25 человек, в числе которых экипаж бурового судна и работники связанных с государственной нефтяной компанией Турции TPAO (Turkish Petroleum Corporation) фирм.