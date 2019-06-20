NYT: Walmart выплатит $282 млн штрафа за подозрительные переводы иностранным властям

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Торговая сеть Walmart выплатит $282 млн в рамках расследования, касающегося подозрительных выплат представителям властей Мексики и нескольких других стран. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

По ее данным, договоренность была достигнута между Министерством юстиции США, Комиссией по ценным бумагам и биржам США и руководством американского ретейлера. Расследование, длившееся с 2012 года, было направлено на то, чтобы установить цель нескольких денежных переводов, поступивших от руководителей мексиканского отделения Walmart представителям властей страны, которые впоследствии местные менеджеры попытались утаить от головного офиса торговой сети в Бентонвилле (штат Арканзас).

Изначально на данные транзакции обратила внимание The New York Times, по мнению которой, переводы были направлены на подкуп властей с целью получения поблажек, в том числе налоговых, на работу в стране. По информации газеты, руководство торговой сети знало о том, что подобные переводы проводились с 2005 года, однако внутреннее расследование их причин было остановлено. Расследование, начатое американским властями, затронуло также власти Бразилии, Индии и Китая. Окончательная сумма штрафа была снижена до $282 млн вместо предполагавшихся изначально $600 млн.

Компания Walmart со штаб-квартирой в городе Бентонвилл была основана в 1962 году. Она принадлежит семье Уолтон, одной из богатейших династий в мире. Оборот торговой сети за прошлый год составил более $500 млрд.