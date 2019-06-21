Цена нефти Brent на торгах в Лондоне превысила $65 за баррель

ТАСС, 21 июня. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,88% и по состоянию на 4:40 мск достигла $65,02 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Однако после этого нефть растеряла набранный рост, опустившись в цене до $64,37 за баррель на 7:50 мск, что на 0,12% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз нефть Brent была дороже $65 30 мая.

Накануне котировки нефти демонстрировали существенный рост на фоне обострения отношений США и Ирана. 20 июня в иранском Корпусе стражей исламской революции сообщили, что сбили американский разведывательный беспилотный летательный аппарат Global Hawk. Указывалось, что беспилотник находился в воздушном пространстве республики. В США, в свою очередь, заявили, что летательный аппарат находился в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.