Строительство первых солнечных электростанций началось в Забайкальском крае

ЧИТА, 21 июня. /ТАСС/. Строительство двух солнечных электростанций (СЭС) началось в Чите, ввести их в эксплуатацию планируется до конца 2019 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства развития региона.

"В столице Забайкальского края приступили к строительству двух первых солнечных электростанций общей мощностью 30 МВт. Их общая стоимость - почти 5 млрд рублей, работы будут осуществляться за счет частных инвестиций группы компаний "Вершина Девелопмент". Ввод в эксплуатацию намечен на октябрь 2019 года", - сказали в пресс-службе.

СЭС будут построены в районе бывшего Камвольно-суконного комбината. По словам замминистра территориального развития Забайкалья Алексея Горенкова, станции будут подключены непосредственно к энергосистеме региона. "В дальнейшей перспективе, после процесса окупаемости данной стройки, электрическая энергия для жителей региона станет дешевле", - приводит его слова пресс-служба. Еще одна подобная СЭС может появиться в 2020-2021 годах в районе Черновских.

"На станциях будет создано порядка 20 рабочих мест, весь персонал - это будут местные специалисты", - добавили в пресс-службе министерства. Забайкалье, как и соседняя Бурятия, - один из самых солнечных регионов, где количество солнечных дней в году в крае - 282. ГК "Вершина Девелопмент" уже начала строительство трех СЭС общей стоимостью 6,3 млрд рублей в Кяхтинском, Тарбагатайском и Кабанском районах Бурятии.