Восьмой бизнесмен из "списка Титова" вернулся в Россию

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"21 июня в Россию вернулся генеральный директор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" петербуржец Роман Стародубец, включенный в так называемый лондонский список Титова. Стародубец стал восьмым участником списка, вернувшимся в Россию", - говорится в сообщении.

Поясняется, что уголовное дело в отношении предпринимателя началось после его "неосторожного поручительства и залога земельных участков по договору о предоставлении кредитной линии" компании "Экотекс". После того, как "Экотекс" прекратила платежи, в отношении руководителя компании Евгения Митковца было заведено уголовное дело, при этом он назвал Стародубца участников мошеннической схемы. Таким образом, по данным пресс-службы, заложенное имущество оказалось под угрозой, а Стародубец стал фигурантом уголовного дела и был объявлен в федеральный розыск.

В марте Генпрокуратура сообщила, что мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, международный розыск прекращен и предприниматель может беспрепятственно вернуться в Россию.

"В данном случае Роман Стародубец стал своего рода заложником даже не своих, а чужих действий. Я надеюсь, что снятие ареста и возвращение Стародубца в Россию позволяет ему более активно участвовать в судебном процессе и более эффективно отстоять свои интересы. Мы, со своей стороны, продолжаем работу по возвращению заявителей на родину, несмотря на все сложности", - приводят в пресс-службе слова Титова.

"Список Титова" был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. В списке приведены имена порядка 40 человек.