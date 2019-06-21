Набиуллина: потребкредитование не должно быть единственным драйвером для развития банков

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Потребительское кредитование не должно быть единственным драйвером для развития банковского сектора, ЦБ предпринимает шаги для охлаждения данного сегмента. Такое заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной приводится в материалах Банка России.

"Кредитование физических лиц не должно быть единственным драйвером роста банковского бизнеса. Банк России уже начал принимать меры по охлаждению этого сегмента кредитования, чтобы не возникла ситуация опасной закредитованности населения", - отмечается в заявлении Набиуллиной.

По ее мнению, высокий рост сегмента розничных кредитов говорит о том, что банки считают корпоративные кредиты и более сложными, и более рискованными.

"Банкам предстоит научиться лучше понимать специфику бизнеса в различных отраслях, а также проектного финансирования, особенно в связи с переходом в 2019 году жилищного строительства к банковскому финансированию", - отметила она.