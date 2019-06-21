Медведев считает Африку привлекательной для инвестиций

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Страны Африки, благодаря улучшению делового климата и экономическому росту, становятся привлекательными для инвестиций, в том числе в высокотехнологичных сферах. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в пятницу на экономической конференции "Россия - Африка" в Москве.

Он отметил, что в последние годы темпы экономического роста на Африканском континенте устойчиво превышают среднемировые и, по прогнозам экспертов, к 2020 году суммарный валовый внутренний продукт (ВВП) стран Африки достигнет $2,6 трлн. Деловой климат на континенте меняется к лучшему, заметил Медведев.

"Все это уже сделало Африку привлекательной для инвестиций, причем не только в добывающих отраслях… но и, что особенно важно, в высоких технологиях, в телекоммуникациях", - сказал глава правительства РФ.

"Еще одна объективная причина для нашего сближения - это схожесть задач, которые стоят перед нашими экономиками", - продолжил Медведев. По его словам, Россия и страны Африки обладают огромными природными богатствами: "По определенным оценкам, это половина ресурсного потенциала планеты, поэтому нам нужно эффективно использовать эти ресурсы и одновременно развивать сотрудничество в этой сфере, как и сотрудничество в других сферах".

Он подчеркнул, что для достижения нового качества сотрудничества одних экономических предпосылок недостаточно, "важно еще иметь искреннее внутреннее желание". "Сегодня … это искреннее желание есть и со стороны Российской Федерации, и со стороны африканских стран. Мы видим это на самом разном уровне, в том числе на высоком и высшем уровне сотрудничества", - сказал Медведев, напомнив, что за последние несколько месяцев Россию посетили главы четырех африканских стран.

Товарооборот между РФ и странами Африки в прошлом году увеличился на 17%, "хотя этого все равно недостаточно, нужны более активные усилия", констатировал глава кабмина.

Российские компании в Африке

Премьер-министр отметил, что в проектах в Африке участвуют многие российские компании. В частности, "Рособоронэкспорт", РКК "Энергия" и ВЭБ.РФ занимаются созданием национальной системы спутниковой связи и телевещания, Росатом ведет проработку проектов в сфере атомной энергетики с целым рядом стран, сказал Медведев.

Кроме того, российские компании довольно успешно работают в добывающем секторе в Африке, где присутствие РФ ослабло в 1990 годы. "У нас сейчас есть хорошие совместные наработки и в геологии, и в горнодобыче, и в энергетике, в промышленности, в сельском хозяйстве, в рыболовстве - этим всем нужно обязательно воспользоваться", - сказал глава кабмина РФ.

"Важно также и то, чтобы этих проектов было как можно больше, они охватывали новые направления и, конечно, новые страны", - продолжил Медведев. По его словам, особая роль в этом отводится Российскому экспортному центру, который теперь является достаточно весомым акционером Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка). Эти две структуры в настоящее время "прорабатывают с десяток перспективных российско-африканских проектов", сказал премьер-министр.

Торговые войны

Медведев назвал торговые войны, которые ведут некоторые страны, среди причин нестабильности на товарно-сырьевых рынках.

"Чтобы сохранить лидерство, вчерашние защитники свободной торговли сегодня используют зачастую нерыночные методы конкурентной борьбы - от протекционизма до торговых войн, - констатировал Медведев. - Отсюда - нестабильность товарно-сырьевых рынков, мировых финансов, рост долговой нагрузки, неравенство как экономическое, так и, конечно, социальное, технологическое, цифровое".

"Искать ответы на эти вызовы мы предлагаем вместе, особенно если подходы к решению глобальных проблем близки как у России, так и у государств Африки", - добавил глава кабмина. "Мы разделяем мнение, что в международных делах должны быть общие, единые правила игры, признаем главенствующую роль ООН, Совета Безопасности", - заявил он.

Глава кабмина отметил происходящую трансформацию системы мировой торговли и смещение центров экономического роста в развивающиеся страны. "Число активных международных игроков увеличилось, конкуренция между ними обострилась", - констатировал он.

По словам Медведева, Россию и Африку связывает прочная историческая основа развития отношений. "Гораздо важнее смотреть в будущее, то есть вперед", - сказал он.

Глава правительства отметил, что Африканский экспортно-импортный банк во второй раз проводит собрание акционеров за пределами Африки. Это мероприятие проходит в Москве в рамках конференции. "Нам особенно приятно принимать столь представительное мероприятие в Москве, мы постарались обеспечить его проведение и даже обеспечить погоду, которая похожа на африканскую", - с улыбкой сказал он, вспомнив о наступившей в Москве жаре.



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