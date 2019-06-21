Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно тексту пояснительной записки, воспользоваться магазинами беспошлинной торговли смогут члены дипломатического персонала дипломатических представительств, консульские должностные лица и члены их семей, которые проживают вместе с ними, а также сотрудники и должностные лица представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств.

Предполагается, что по одному магазину беспошлинной торговли появится в Москве и Санкт-Петербурге. Реализация товаров в магазинах будет происходить за доллары, евро или российские рубли только при предъявлении документов, подтверждающих аккредитацию при МИД РФ.

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, отмечается в пояснительной записке.