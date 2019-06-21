Российские акции и рубль ускорили снижение после роста 20 июня

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,87%, до уровня в 2755,94 пункта, индекс РТС - на 1,57%, до 1369,31 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи по состоянию на 14:35 мск.

Рубль подешевел к доллару на 0,84%, до 63,42 рубля, к евро - на 1,02%, до 71,76 рубля.

Накануне российские акции и рубль демонстрировали рост на фоне дорожающей нефти. При этом 21 июня нефть продолжила укрепляться, уже не оказывая поддержки российскому рынку. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,33% и достигла $65,31 за баррель.