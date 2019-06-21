ЦБ заявил о нулевой доле хищений в системе быстрых платежей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Доля мошеннических операций в Системе быстрых платежей (СБП) с момента ее запуска равна нулю, заявил в интервью ТАСС первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

"Уровень фрода (fraud - "мошенничество" - прим. ТАСС) в Системе быстрых платежей нулевой. При построении системы мы оценили риски и заложили необходимые механизмы, позволяющие корректно ими управлять", - сказал Сычев.

По его словам, ЦБ разработал специальный алгоритм, препятствующий мошенникам путем перебора банков в СБП узнать, в какой кредитной организации у человека открыт счет.

"Действительно, изначально были опасения, что Система быстрых платежей позволяет перебором номера узнать какую-то информацию. Это не так. Для исключения такого риска мы реализовали специальный алгоритм. Он позволяет в случае обнаружения подобных попыток со стороны банка-отправителя не доводить эти запросы до банка-получателя. Мы видим, что в ряде банковских систем такие переборы делают, но на уровне СБП они блокируются", - добавил Сычев.

Банк России 28 февраля запустил систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к Системе быстрых платежей подключены банк "ФК Открытие", ВТБ, "Юникредит", Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, Qiwi банк и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая корона".

В сентябре 2019 года в Системе быстрых платежей планируется запустить оплату товаров по QR-коду в магазинах.