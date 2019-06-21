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Porsche отзывает в России более 300 спорткаров Boxster и Cayman

На этих автомобилях будут доработаны нижняя продольная балка и поперечина в багажном отделении для стабилизации структуры кузова
Porsche 718 Boxster GTS AP Photo/Thibault Camus
Описание
Porsche 718 Boxster GTS
© AP Photo/Thibault Camus

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. ООО "Порше Руссланд" отзывает в России 319 спортивных автомобилей моделей Boxster и Cayman, реализованных с июля 2016 года по январь 2019, сообщил Росстандарт.

"Причиной отзыва автомобилей является то, что из-за недостаточного соединения отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения, требования, предъявляемые нормативными актами, могут оказаться не соблюдены в случае фронтального столкновения", - говорится в сообщении.

На подпадающих под отзыв авто будут доработаны нижняя продольная балка и поперечина в багажном отделении для стабилизации структуры кузова. Все работы будут бесплатными для владельцев.

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