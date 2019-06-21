Минпромторг предлагает проводить контрольные закупки на АЗС для выявления недолива топлива

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минпромторг предлагает проводить контрольные закупки на АЗС для выявления случаев недолива топлива. Уведомление о начале разработки соответствующего законопроекта размещено в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"[Документ разработан] в целях повышения эффективности осуществления федерального государственного метрологического надзора, в том числе оперативного проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении недобросовестных участников рынка и привлечения их к ответственности", - так объясняют в ведомстве необходимость нового регулирования.

В качестве описания проблемы указано отсутствие оснований для проведения внеплановой проверки по "заявлениям граждан о недостоверных результатах измерений, например, о недоливе топлива на АЗС". Для решения вопроса предлагается внести изменения в федеральные законы "Об обеспечении единства измерений" и "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Планируемый срок вступления в силу законодательных изменений - июнь 2020 года.

Оборотные штрафы

Ранее сообщалось, что Росстандарт (находится в ведении Минпромторга) совместно с вышестоящим ведомством планируют в текущем году внести в Госдуму законопроект об оборотных штрафах за недолив бензина на АЗС. Об этом сообщал ТАСС глава Росстандарта Алексей Абрамов.

О проблеме массового недолива бензина на российских АЗС в прошлом году сообщила Федерация автовладельцев России (ФАР) после проверки более трех десятков автозаправочных станций. Однако Независимый топливный союз, представляющий ряд независимых участников топливного рынка, назвал методику ФАР "доморощенной" и высказал сомнения в том, что недоливы носят массовый характер.

В сентябре 2018 года госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила законопроект, предполагающий введение оборотных штрафов за недолив бензина на АЗС. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассчитывал, что законопроект удастся внести на рассмотрение в весеннюю сессию Госдумы, чтобы закон заработал в 2019 году.