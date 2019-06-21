Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года. За январь - май экономика РФ увеличилась на 0,7%, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности. Июнь 2019 года".

"В апреле - мае основной вклад в колебания темпов роста ВВП внесла динамика промышленного производства. Рост выпуска в промышленности в мае замедлился до 0,9% в годовом выражении после 4,6% в апреле и 2,1% в первом квартале", - отмечают в министерстве.

Наряду с промышленным производством, вклад в ухудшение динамики ВВП в мае внесли транспорт и торговля при сохранении нейтрального вклада строительства.