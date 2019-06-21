Власти Петербурга не будут одобрять проекты дорог без велодорожек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Петербурга не будут утверждать проекты новых магистралей без велодорожек. Об этом сообщает пресс-служба Смольного по итогам посещения Красносельского района врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

"Глава города сообщил, что теперь город не будет согласовывать проекты новых магистралей без велодорожек", - говорится в сообщении.

Беглов также осмотрел ход дорожных работ в районе. В частности, на новом участке от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного, где по плану, движение откроется в следующем году. Сейчас в работе - 1,5-км участок проспекта Ветеранов, а общая протяженность будущей четырехполосной дороги составит 2,3 км. Кроме самого дорожного покрытия, необходимо заново проложить инженерные коммуникации, построить велодорожки и благоустроить прилегающую территорию.

По данным петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга", в городе к 2021 году планируется создать свыше 57 км велодорожек.

На данный момент в Санкт-Петербурге имеются 27 велосипедных маршрутов общей протяженностью 106,4 км. Для городских велосипедистов также доступны веломаршруты на 13 набережных, среди них набережные рек Фонтанки, Карповки, Петровской, Петроградской и Аптекарской. Ранее сообщалось, что правительство Санкт-Петербурга направит до 2021 года до 750 млн рублей в проектирование и обустройство новых веломаршрутов.