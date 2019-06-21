Мордашов передал часть акций туроператора TUI сыновьям

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Бизнесмен Алексей Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI своим сыновьям, следует из сообщения TUI.

Так, согласно сообщению туроператора, 24,99% компании перешли на баланс компании Unifirm Limited, которая в свою очередь подконтрольна KH-Holding Limited, в которой у сыновей бизнесмена по 50% акций.

В "Севергрупп" Мордашова пояснили, что "КН-Холдинг" совершил сделку по приобретению 65% акций Unifirm Limited - компании, через которую Мордашов владеет золотодобытчиком Nordgold и долей в компании TUI AG. Еще 35% акций Unifirm Ltd. контролирует "Севергрупп".

"Как и в случае с Nordgold (зимой бизнесмен передал сыновьям часть акций золотодобычика - прим. ТАСС), основная цель изменений - это преемственность, то есть вхождение Кирилла и Никиты Мордашовых в курс дел и получение ими опыта в сфере управления портфелем активов", - прокомментировал ТАСС сделку представитель "Севергрупп".

В акционерной структуре "Северстали" изменений не планируется, подчеркнули в компании. Кроме того, Алексей Мордашов останется членом наблюдательного совета TUI AG, "как и ранее глубоко вовлеченным в работу компании", сказали в "Севергрупп".