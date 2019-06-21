В S&P заявили, что смерть главы "Уралсиба" не повлияет на кредитоспособность банка

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Смерть главы банка "Уралсиб" Владимира Когана, не повлияет на кредитоспособность банков "Уралсиб" и "Национальная факторинговая компания", сообщила пресс-служба рейтингового агентства S&P Global Ratings.

"Недавняя смерть мажоритарного акционера ПАО "Банк Уралсиб" (В/Стабильный/В) и Банка "Национальная факторинговая компания" (Акционерное общество) (далее - НФК) (В/Стабильный/В), Владимира Когана, не повлияет на кредитоспособность этих финансовых организаций", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, агентство ожидает, что процесс передачи собственности не вызовет затруднений, поскольку в течение последнего года Коган не принимал участия в управлении банками, в то время как его сын принимал основные решения в части корпоративного управления. "В связи с этим мы не ожидаем каких-либо существенных изменений операционной деятельности банка "Уралсиб" и НФК, а также их отношений с клиентами, партнерами и регулятором. Кроме того, мы не ожидаем изменений в процедуре финансового оздоровления банка "Уралсиб" в ближайшее время", - отмечается в сообщении. По мнению агентства, сотрудничество между банком и НФК продолжится, НФК сохранит доступ к большой клиентской базе и относительно дешевому фондированию "Уралсиба".

Ранее сообщалось, что в банке выстроена система корпоративного управления, соответствующая принятым стандартам: создан наблюдательный совет - в него входит сын Владимира Когана и правление, председателем был Владимир Коган. Оперативным руководством занимается правление и его председатель Константин Бобров.

Владелец банка умер в четверг в возрасте 56 лет. Коган перенес инсульт в июле прошлого года. Тогда в банке "Уралсиб" заявляли, что кредитная организация не планирует менять состав и структуру правления и наблюдательного совета в связи с состоянием здоровья основного бенефициара.

Владимир Коган начал санировать "Уралсиб" в ноябре 2015 года. Тогда он получил от ЦБ 81 млрд рублей на спасение банка, два кредита выдавались на шесть и десять лет. В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%. В этом году Коган занял 140-е место в списке самых богатых бизнесменов России журнала Forbes с состоянием в $750 млн.