Эксперт: туризм Грузии понесет потери из-за запрета на прямые перелеты из России

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. Сфера туризма Грузии понесет определенные потери из-за запрета на прямые перелеты из России. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщил эксперт в сфере туризма Нико Кварацхелия.

"Конечно же, запрет на перелеты из России, чреваты потерей для сферы туризма. Многие россияне путешествуют в Грузию на самолете, однако нам понадобится время, чтобы все это подсчитать и посмотреть в цифрах", - сказал Кварацхелия.

Он также считает, что определенная часть россиян приезжает в Грузию на машине с семьей. По его мнению, подобные туристы продолжат посещать Грузию и впредь. "Грузия очень раскручена в социальных сетях. Люди делятся своими впечатлениями и советуют посещать эту страну", - сказал он.

Между тем, корреспонденту ТАСС в грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая осуществляет прямые рейсы в несколько городов России, заявили, что их компания продолжит работать в обычном режиме.