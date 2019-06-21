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Приостановка авиасообщения с Грузией

Эксперт: туризм Грузии понесет потери из-за запрета на прямые перелеты из России

Нико Кварацхелия отметил, что определенная часть россиян приезжает в Грузию на машине с семьей

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. Сфера туризма Грузии понесет определенные потери из-за запрета на прямые перелеты из России. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщил эксперт в сфере туризма Нико Кварацхелия.

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"Конечно же, запрет на перелеты из России, чреваты потерей для сферы туризма. Многие россияне путешествуют в Грузию на самолете, однако нам понадобится время, чтобы все это подсчитать и посмотреть в цифрах", - сказал Кварацхелия.

Он также считает, что определенная часть россиян приезжает в Грузию на машине с семьей. По его мнению, подобные туристы продолжат посещать Грузию и впредь. "Грузия очень раскручена в социальных сетях. Люди делятся своими впечатлениями и советуют посещать эту страну", - сказал он.

Между тем, корреспонденту ТАСС в грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая осуществляет прямые рейсы в несколько городов России, заявили, что их компания продолжит работать в обычном режиме.

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Президент России Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Глава российского государства также поручил правительству принять меры по обеспечению возвращения граждан РФ, временно находящихся на территории Грузии.

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией пытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки главы МВД и спикера. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Задержаны 305 демонстрантов. Число пострадавших составило 240 человек, 55 из которых остаются в медицинских учреждениях.

Теги
ГрузияРоссияПриостановка авиасообщения с Грузией
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