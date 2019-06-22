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СМИ: BMW отзывает в Китае более 200 автомобилей X7 из-за проблем с безопасностью

Диагностика и ремонт машин будут проводиться бесплатно

ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Германский автопроизводитель BMW отзывает с китайского рынка более 200 автомобилей марки X7 из-за проблем с безопасностью по причине недоброкачественной сборки. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

Как проинформировало Государственное управление по регулированию рынка КНР, брак обнаружен у ввезенных в Китай машин, произведенных с конца ноября 2018 по март 2019 годов. Согласно его данным, передние подушки безопасности у авто, сошедших с конвейера в этот период, в случае столкновения могут не сработать. В итоге жизнь водителя постоянно подвергается опасности.

Владельцы всех подпадающих под отзыв автомобилей могут посетить дилерские центры производителя в КНР для диагностики и бесплатного ремонта.

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