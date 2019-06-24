Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России

ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Япония намерена разрешить импорт курятины из России в рамках выполнения договоренностей о расширении двусторонней торговли продовольствием, а также для удовлетворения растущего внутреннего спроса. Об этом в понедельник сообщила газета Nikkei.

По ее сведениям, соответствующее соглашение будет подписано по итогам встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина в Осаке, где с 28 по 29 июня пройдет саммит Группы двадцати (G20). Ожидается, что разрешения на поставки получат производители курятины из Тульской и Брянской областей. При этом проверки мяса будут проводиться непосредственно в России перед отправкой, а также на японской таможне.

Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei. При этом само соглашение, которое подпишут лидеры двух стран, также должно коснуться увеличения закупок японской говядины "вагю" российскими импортерами и расширения производства в РФ переработанной мясной продукции, к примеру, колбасы, для японского рынка.

Япония запрещает импорт мяса птицы из большинства стран мира, поскольку опасается распространения различных инфекций. В 2017 году Япония закупила за рубежом около 560 тыс. тонн курятины, 70% из которой было поставлено из Бразилии, а еще 20% из Таиланда.

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, поставки российской продукции АПК в Японию по итогам 2018 года выросли на 30% и составили $385 млн.