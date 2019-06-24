"Ъ": НПФ "Благосостояние" продает лизинговую компанию "Трансфин-М"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Благосостояние" продает лизингодателя "Трансфин-М" компании "ТФМ-Гарант", 70% которой принадлежит Алексею Тайчеру, а 30% - менеджменту "Трансфин-М". Об этом в понедельник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

"Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов "Благосостояние" продает лизинговую компанию "Трансфин-М". Компанию покупает структура Алексея Тайчера", - пишет издание, отмечая также, что покупателем выступит компания "ТФМ-Гарант". Сделка будет закрыта после согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

По информации источников газеты, сделка в основном будет профинансирована за счет заемных средств, которые предоставит банк ВТБ.

В ВТБ и "Трансфин-М" отказались от комментариев изданию. В ФАС сообщили, что изучают ходатайство о сделке.

В НПФ "Благосостояние" "Коммерсанту" подтвердили, что договоренность по продаже "Трансфин-М" достигнута, но не раскрыли потенциальных покупателей. Цена продажи составляет около 35 млрд рублей, пояснил газете представитель "Благосостояния".

Лизинговая компания "Трансфин-М" учреждена в 2005 году НПФ "Благосостояние" - одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов. Активы компании по итогам 2018 года составили 148,9 млрд рублей, а лизинговый портфель - 290 млрд рублей.