В РВК рассказали о разработке проектов основных стандартов в области интернета вещей

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Технический комитет "Кибер-физические системы" при Росстандарте представил для публичного обсуждения проекты предварительных национальных стандартов (ПНСТ) в области интернета вещей и промышленного интернета вещей. Инициатором разработки документов выступила Российская венчурная компания (РВК), сообщили в понедельник в ее пресс-службе.

"Индустрия интернета вещей обладает колоссальным потенциалом для роста. В России этот рынок уже прошел этап становления, дальнейшую динамику его развития будет определять наличие сложившихся инженерных правил игры. Ликвидировать наиболее существенные пробелы нормативно-технического регулирования в сфере IoT призваны разработанные РВК проекты стандартов. В ходе их публичного обсуждения мы рассчитываем учесть мнения заинтересованных сторон и сформировать консенсус по базовым вопросам развития интернета вещей в России", - привела пресс-служба слова генерального директора РВК Александра Повалко.

По технологии промышленного интернета вещей (industrial internet of things, IIoT) предложен проект стандарта "Информационные технологии. Промышленный (индустриальный) интернет вещей. Термины и определения". Документ позволит установить в России общепринятую терминологию в области IIoT и унифицировать ее толкование, что облегчит взаимодействие различных участников рынка.

По технологии интернета вещей (internet of things, IoT) предложен проект стандарта "Информационные технологии. Интернет вещей. Совместимость систем Интернета вещей. Часть 1. Структура". Документ определяет структуру функциональной совместимости систем IoT. Утверждение стандарта будет способствовать успешному взаимодействию различных видов систем интернета вещей и их компонентов между собой, а также обеспечению свободного обмена и совместного использования информации данными системами. Функциональная совместимость является необходимым условием для развития технологии интернета вещей как в индустриальном, так и в потребительском секторе.

Публичное обсуждение проектов стандартов продлится до сентября 2019 года. Соответствующие уведомления размещены на сайте gost.ru. По завершении публичного обсуждения документы будут вынесены на согласование в техническом комитете "Кибер-физические системы" и переданы на утверждение в Росстандарт.

Технический комитет "Кибер-физические системы"

"На базе Технического комитета "Кибер-физические системы" на данный момент ведется разработка целого семейства национальных стандартов в области интернета вещей: от базовых основополагающих до более зрелых документов прямого действия, регулирующих протоколы обмена данными и другие практические вопросы внедрения технологии", - приводит пресс-служба слова председателя ТК "Кибер-физические системы" Никиты Уткина. Кроме того, комитет продвигает интересы российских разработчиков IoT на международном уровне.

Принятие стандартов по терминологии и функциональной совместимости, предложенных РВК, станет важным шагом для гармоничного развития рынка и создания комплексного нормативно-технического поля для IoT в России", - сказал Уткин.

Технический комитет 194 "Кибер-физические системы" создан на базе РВК в 2017 году. Коллегиальный орган выступает платформой для развития цифровой экономики и НТИ за счет разработки стандартов цифровых технологий для новых перспективных рынков. Комитет объединяет ведущие научные и общественные организации, технологические компании, некоммерческие организации разработчиков оборудования и программного обеспечения. Среди его участников - "Газпром нефть", "Ростелеком", "Ангстрем-Т", "Руссофт", МГТУ им. Н. Э. Баумана, НИУ ВШЭ, МГУ и другие.

О РВК

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 27, их суммарный размер - 51,3 млрд руб. Доля АО "РВК" - 26,8 млрд руб. Число проинвестированных фондами РВК инновационных компаний достигло 202. Совокупный объем проинвестированных средств - 17,8 млрд руб.