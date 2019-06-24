"КамАЗ" понизил прогноз по продажам в России в 2019 году тяжелых грузовиков

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. "КамАЗ" понизил прогноз по продажам в РФ в 2019 году грузовиков полной массой 14-40 тонн до 52 тыс. с 58 тыс. Это следует из презентации "КамАЗа", представленной замглавы компании Сергеем Афанасьевым на пресс-конференции объединения автопроизводителей России. Таким образом, прогноз снижен на 10%.

"Объем рынка в 2019 году - не более 52 тыс. единиц", - говорится в презентации.

В начале июня прогноз рынка был понижен с 66 до 58 тыс. штук. Тогда также сообщалось, что "КамАЗ" может скорректировать и прогноз собственных продаж.

"КамАЗ" является одним из ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и дизельных двигателей. В составе технологической цепочки группы 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.