{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Группа ГАЗ" прогнозирует падение продаж легких коммерческих авто в РФ в 2019 году на 12%

Предполагается, что показатель уменьшится с 105 тыс. штук в 2018 году до 93 тыс. в 2019 году

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. "Группа ГАЗ" прогнозирует падение продаж LCV (легкие коммерческие автомобили) в РФ на 12% - с 105 тыс. штук в 2018 году до 93 тыс. в 2019 году. Это следует из презентации группы, представленной директором по реализации и маркетингу компании "Коммерческие автомобили" "Группы ГАЗ" Олегом Марковым на пресс-конференции объединения автопроизводителей России.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), общие продажи "ГАЗа" за январь - май 2019 года снизились на 3%, до 21,164 тыс. авто по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

ВТБ в январе - мае увеличил выдачу потребительских кредитов наличными на 29%
Банк за это время выдал 575 тыс. кредитов наличными на 378,5 млрд рублей
Читать полностью