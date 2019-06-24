"Группа ГАЗ" прогнозирует падение продаж легких коммерческих авто в РФ в 2019 году на 12%

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. "Группа ГАЗ" прогнозирует падение продаж LCV (легкие коммерческие автомобили) в РФ на 12% - с 105 тыс. штук в 2018 году до 93 тыс. в 2019 году. Это следует из презентации группы, представленной директором по реализации и маркетингу компании "Коммерческие автомобили" "Группы ГАЗ" Олегом Марковым на пресс-конференции объединения автопроизводителей России.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), общие продажи "ГАЗа" за январь - май 2019 года снизились на 3%, до 21,164 тыс. авто по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.