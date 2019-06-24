Белоруссия за январь - май потеряла от налогового маневра в России $130 млн

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Потери Белоруссии от налогового маневра, проводимого в нефтяной отрасли России, за январь - май 2019 года составили около $130 млн, сообщила заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина в интервью журналу "Вестник Белнефтехима".

"Если говорить про текущий год, то за пять месяцев потери от налогового маневра для экономики республики составили около $130 млн", - сказала она.

Гурина отметила, что "Белнефтехим" рассчитал последствия налогового маневра до 2024 года, изучил опыт работы других внутриконтинентальных НПЗ, приобретающих нефть по мировой цене, и сформировав модель развития белорусской нефтепереработки на ближайшие шесть лет.

Так, по ее словам, в 2024 году цена на нефть вырастет на $127,7 за 1 т (при котировке $70 за баррель). К этому времени белорусские НПЗ ничем не будут отличаться от других континентальных НПЗ как по технической оснащенности, так и по цене на нефть, то есть должны будут строить свою работу на общемировых подходах.

На белорусских НПЗ разработаны программы по подготовке к работе в условиях налогового маневра, добавила Гурина. Важнейшим этапом будет завершение инвестпроектов по строительству комплекса замедленного коксования на "Нафтане" и комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ.

Для эффективной работы НПЗ в новых условиях поставлена задача и перед торговыми компаниями - повысить доходность продаж нефтепродуктов на внешних рынках.

Зампред "Белнефтехима" также напомнила, что во втором квартале в белорусской нефтяной отрасли возникла крайне сложная финансовая ситуация в связи с поставкой в Белоруссию некачественной российской нефти, а для ликвидации негативных последствий задействованы все отраслевые резервы, привлечено дополнительное финансирование банков. По словам Гуриной, вопрос о компенсации этих дополнительных финансовых издержек организациям концерна предстоит решать совместно с российскими партнерами.