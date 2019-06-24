"Почта России" направила 3 млрд рублей на ремонт 3 тыс. почтовых отделений в 2018 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Компания "Почта России" инвестировала 3 млрд рублей в обновление 3 тыс. отделений почтовой связи в 2018 году, сообщил журналистам в понедельник заместитель генерального директора по операционному управлению "Почты России" Михаил Волков на конференции всемирной почтовой ассоциации PostEurop в Санкт-Петербурге.

"В рамках глобальной модернизации в 2018 году в сети проведен ремонт более чем в 3 тыс. отделений почтовой связи. Общая сумма инвестиций предприятия составила 3 млрд рублей", - сказал Волков.

Почта России - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 335 тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд - от госорганов) и обрабатывает более 433,3 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется около 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет около 3,2 трлн рублей (пенсии, платежи и переводы).

Выручка Почты России от операционной деятельности в 2018 году выросла на 12,2 млрд рублей и составила 190,43 млрд рублей (по сравнению со 178,1 млрд рублей в 2017 году). Фактическая чистая прибыль Почты России в 3,5 раза превысила показатели 2017 года и составила 2,7 млрд рублей.

Конференция всемирной почтовой ассоциации PostEurop проходит 24-25 июня впервые в Санкт-Петербурге. Мероприятие посетили около 140 специалистов из 46 стран мира. Ассоциация PostEurop, созданная в 1993 году, объединяет 49 национальных почтовых операторов с совокупным штатом 2,1 млн человек.