МТС провел ребрендинг, обновив визуальный стиль и концепцию позиционирования

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Мобильный оператор МТС провел масштабный ребрендинг, обновив визуальный стиль и концепцию позиционирования в соответствии со своей новой стратегией по трансформации и созданию цифровых продуктов на новых рынках. Об этом говорится в сообщении компании.

Как пояснили в МТС, в визуальном стиле оператор избавится от ставшей, по его мнению, неактуальной концепции крафта, то есть красной полосы, стилизованной под мазок кистью, - теперь центральным элементом брендинга становится красная полоса, вырастающая из типографики нового логотипа МТС. В компании подчеркнули, что, таким образом, это отражает стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов.

"Стратегия МТС предполагает концентрацию вокруг новых цифровых продуктов. Визуальный стиль следует за этой концепцией посредством создания зонтичного бренда, включающего в себя новые продуктовые бизнес-линии за границами телекома, которые будут отражены в написании бренда", - приводятся в сообщении слова вице-президента МТС по маркетингу Вячеслава Николаева.

В компании уточнили, что на сегодняшний день в портфеле МТС, помимо традиционных телеком-сервисов, находятся финтех-продукты на базе собственного банка, развлекательные приложения, включая сервисы по покупке билетов на концертные и театральные представления, новое направление "МТС Home", объединившее технологии "умного дома", мультиплатформенное ТВ, собственная киберспортивная стриминговая платформа, телемедицинская платформа SmartMed, приложение онлайн-образования Smart Education, направление Digital B2B, объединившее облачные продукты, федеральную cеть интернета вещей, сервисы на базе искусственного интеллекта и больших данных.