В "Аэрофлоте" рассмотрели уже более 850 обращений на возврат билетов в Тбилиси

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Специалисты российской авиакомпании "Аэрофлот" получили и рассмотрели уже более 850 обращений от граждан на возврат билетов в Тбилиси. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в авиакомпании.

"Пассажирам, имеющим оформленную перевозку в Тбилиси вне зависимости от тарифа, разрешается производить полный возврат без штрафов. В компанию поступают сотни запросов на возврат билетов. Наши специалисты обработали уже более 850 обращений и занимаются остальными", - говорится в сообщении перевозчика.

В "Аэрофлоте" отметили, что авиакомпания располагает достаточным количеством свободных кресел на регулярных рейсах для перевозки пассажиров из Грузии до 8 июля, когда будет прекращено выполнение полетов по этому направлению.

При обращении в компанию пассажиры с билетами на 8 июля или более позднюю дату могут без доплат или штрафов перенести вылет на более раннее время, до полного прекращения авиасообщения, уточнили в "Аэрофлоте".

Антироссийские выступления начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 - были задержаны.