Минэкономразвития планирует упростить получение гражданства РФ для иностранных студентов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ планирует упростить получение гражданства России для иностранных студентов. Об этом сообщил в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, замминистра экономического развития Илья Торосов.

"Мы все-таки добились у [первого вице-премьера, министра финансов] Силуанова Антона Германовича, что в этом году МВД внесет законопроект с упрощенным гражданством для студентов-иностранцев, закончивших российские вузы", - сказал он.

Помимо российских вузов предлагается включить в перечень и ряд университетов бывшего Советского Союза. "Так мы получаем ребят, которые пять-шесть лет отучились в России, знают русский язык, имеют высшее образование. А сейчас у нас около 20% въезжающих имеют высшее образование, и мы уже не говорим о качестве этого образования. Для студентов, которые закончили российские вузы, мы даем возможность упрощенного получения гражданства", - пояснил замминистра.

При этом Минэкономразвития хочет отменить обязательность отказа от иного гражданства при получении российского, но пока это предложение "стопорится", отметил Торосов.

По словам замминистра, сейчас существует проблема "демографической ямы" 1990-х годов, происходит выбытие трудоспособного населения, при этом в России наблюдается отток высококвалифицированных специалистов (ВКС). "Мы предлагаем понизить порог заработной платы, когда человек считается высококвалифицированным специалистом, до 100 тыс. рублей в месяц. Сейчас порог - 2 млн рублей в год, почти в два раза выше. А средняя зарплата по России - 43 тыс. рублей", - сообщил он.

Торосов добавил, что планируется предусмотреть удаленную возможность стать ВКС. "Мы даем возможность приехать для поиска работы как ВКС на территории России. При этом, уменьшая порог, мы собираемся сразу вперед брать платы по НДФЛ. Предприятие вперед будет платить за два-три месяца", - пояснил он.