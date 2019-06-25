Словакия получает по трубопроводу "Дружба" качественную нефть

ПРАГА, 25 июня. /ТАСС/. Кондиционная российская нефть по трубопроводу "Дружба" продолжает поступать в Словакию. Об этом во вторник сообщили ТАСС в компании - операторе национальных нефтепроводов Transpetrol.

"Российская нефть, соответствующая стандартам, в стандартном режиме поступает в Словакию", - отметили в компании.

"Транспетрол" постоянно проводит анализы российской нефти, поступающей в республику через Украину по южной ветке нефтепровода "Дружба". Компания внимательно следит за ситуацией с повышением содержания загрязняющих веществ, о котором информировали ее чешские и польские партнеры.

Проблемы в Чехии

24 июня чешское агентство CTK со ссылкой на источники сообщило, что в нефти, поступающей из РФ по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Словакии и Чехии, отмечено увеличение содержания загрязняющих веществ. Эту информацию подтвердил вице-премьер, министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.

По его словам, повышение содержания загрязняющих веществ в нефти в трубопроводе "Дружба" было отмечено на границе Украины и Словакии. Сейчас в Чехию поступает чистая нефть. Потребуется по меньшей мере два дня, чтобы нефть с повышенным содержанием загрязняющих веществ могла достичь территории Чехии по нефтепроводу, уточнял Гавличек.

В чешских нефтехранилищах накоплены объемы нефти, которые позволят, в случае возникновения кризисных ситуаций с поставками из России, обеспечить функционирование национальной экономики в течение, как максимум, двух месяцев. До конца текущего года резервы должны возрасти в полтора раза.

В конце апреля российская нефть, поставляемая по нефтепроводу "Дружба" в Европу, оказалась загрязнена органическими хлоридами. Транзит был приостановлен.