Лавров: Россия выступает за начало работы группы по таможенному соглашению с Грузией

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Москва выступает за скорейшее начало работы группы по реализации российско-грузинского соглашения о таможенном администрировании и мониторинге торговли. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Насчет группы по таможенному соглашению, которая была создана в контексте присоединения РФ к Всемирной торговой организации (ВТО) и которая до недавнего времени была в спящем состоянии. Мы выступаем за то, чтобы она приступила к работе как можно скорее", - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом он дал высокую оценку посредничеству, которое Швейцария оказала для заключения этой договоренности. "Ценим посреднические усилия, которые швейцарские коллеги предлагают и в ее реализации. [Однако] здесь мяч не на нашей стороне. Почему-то грузинское руководство всячески уходит от того, чтобы группа приступила к своей деятельности", - указал Лавров.

9 ноября 2011 года в Женеве в связи со вступлением РФ в ВТО в рамках проходивших при посредничестве Швейцарии переговоров Россия и Грузия подписали пакет документов. Первый документ представляет собой двустороннее соглашение об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга товарооборота. Второй документ - меморандум, укрепляющий роль правительства Швейцарии как третьей, нейтральной стороны, на которую наряду с прочими обязательствами возлагается и подбор международных наблюдателей, присвоение им мандата и перед которой будут подотчетны наблюдатели. Позже с этой целью была выбрана швейцарская компания SGS.