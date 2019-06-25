Главы регионов обсудили законопроект о реестре технологий для строительства автодорог

СОЛНЕЧНОГОРСК, 25 июня. /ТАСС/. Руководители регионов рассмотрели проект закона о создании реестра инновационных технологий, которые могут быть использованы при строительстве дорог. Об этом рассказал журналистам во вторник губернатор Тюменской области Александр Моор в кулуарах семинара членов Госсовета "О развитии сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечении безопасности дорожного движения", который проходит на базе мастерской управления "Сенеж".

"Мы обсуждали проект закона о создании реестра инновационных технологий, в котором каждый подрядчик, каждый регион мог бы найти технологии, которые можно было бы использовать при проектировании либо строительстве дорог", - сказал Моор. По его словам, проект позволит использовать новые технологии "более эффективно".

Моор также отметил, что участники совещания обсуждали вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. "Нужно стремиться к нулевой смертности [на дорогах] - это совместная ответственность и организаторов движения, и правоохранительных органов".

Кроме того, в рамках семинара главы регионов разделились на четыре группы и положили около 200 метров дороги. "Было очень интересно почувствовать себя дорожным рабочим, посмотреть на весь процесс изнутри", - поделился впечатлениями врио главы Курской области Роман Старовойт. Он уточнил, что у каждого участника "был свой фронт работы: кто-то управлял асфальтоукладчиком, кто-то выполнял иные функции".

В ходе семинара, который проходит 24-25 июня, представители органов исполнительной власти обсуждают доклад рабочей группы Госсовета. Ключевые предложения будут озвучены 26 июня в Кремлевском дворце на заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.